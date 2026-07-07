Salvatore De Meo, europarlamentare e Responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo di Forza Italia, in una nota dichiara:

“La riforma della legge elettorale, nel vivo del confronto parlamentare, deve affrontare con urgenza anche i profondi limiti della circoscrizione Estero. L’attuale sistema con il voto per corrispondenza e le preferenze – prosegue De Meo – ha mostrato gravi vulnerabilità: ad ogni tornata si ripetono brogli accertati, disservizi nella consegna dei plichi e il rischio concreto di reti di intermediazione o possibili voti di scambio.

I candidati devono gestire campagne elettorali su più continenti nel mondo per raggiungere gli oltre sei milioni di connazionali.

Per superare queste criticità e assicurare una maggiore trasparenza, preso atto che non sembrano esistere al momento alternative concrete al voto per corrispondenza, il Dipartimento Italiani nel Mondo di Forza Italia propone una soluzione semplice: istituire per la circoscrizione Estero un collegio unico per la Camera e uno per il Senato, introducendo liste bloccate senza preferenze”.

“Comprendiamo – prosegue l’azzurro – che nel dibattito nazionale possano esserci opinioni diverse sul tema delle preferenze, ma la circoscrizione Estero presenta caratteristiche uniche che richiedono una risposta specifica.

La nostra proposta mira ad eliminare ogni possibile forma di irregolarità o condizionamento e riporta il sistema nel pieno rispetto dell’articolo 48 della Costituzione, garantendo così che il voto degli italiani all’estero sia davvero personale, eguale, libero e segreto”, conclude De Meo.