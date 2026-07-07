Silvia Salis a New York: “Genova vive una rinascita, è il momento di investire”

Genova guarda agli Stati Uniti e punta a rafforzare i rapporti con la comunità italiana d’America, il mondo imprenditoriale e gli investitori internazionali. È questo il messaggio lanciato dalla sindaca Silvia Salis durante la missione istituzionale a New York, dove ha presentato il capoluogo ligure a bordo della Nave Amerigo Vespucci, protagonista delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana.

Davanti a rappresentanti della comunità italo-americana, istituzioni e operatori economici, Salis ha illustrato il volto della “nuova Genova”, una città che, ha spiegato, sta vivendo una profonda trasformazione.

“Genova sta cambiando, questo è il momento di investire”

“Genova è una città che sta cambiando e che cambierà molto nei prossimi anni, e questo è il momento per investire”, ha affermato la sindaca.

Nel suo intervento ha evidenziato il legame storico che unisce Genova e New York, due grandi città portuali accomunate dalle vicende di milioni di emigranti.

“Genova e New York sono due città di mare affacciate sul mondo. Due città che conoscono intimamente sia l’immigrazione che l’emigrazione, che hanno accompagnato le storie di vita di chi cercava fortuna altrove e di chi ha trovato una nuova casa.”

Economia, turismo e infrastrutture al centro della rinascita

Salis ha sottolineato come la città stia attraversando una fase di rilancio che coinvolge diversi settori strategici.

“Vogliamo raccontare la nuova Genova, una città che sta vivendo una straordinaria rinascita su tutti i fronti, dall’economia al turismo.”

Tra i principali progetti citati figura il completamento dell’alta velocità ferroviaria tra Genova e Milano, destinata a rafforzare i collegamenti con il Nord Italia e il resto d’Europa, aumentando l’attrattività economica e logistica della città.

“Chi guarda a Genova deve vedere un’opportunità”

La sindaca ha ribadito la vocazione internazionale del capoluogo ligure.

“Commercio, imprenditorialità e innovazione sono parte integrante del DNA di Genova. Oggi interpretiamo questa vocazione in chiave moderna, aprendoci a infinite opportunità internazionali per fare impresa e crescere insieme attraverso partenariati pubblico-privati.”

L’obiettivo dell’amministrazione, ha spiegato, è chiaro:

“Vogliamo che chiunque guardi a Genova vi veda un’opportunità.”

L’obiettivo dei voli diretti con gli Stati Uniti

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della possibilità di rafforzare i collegamenti aerei tra la Liguria e la costa orientale degli Stati Uniti.

Alla domanda sull’ipotesi di attivare nuovi voli diretti tra Genova e la East Coast americana, Salis ha risposto con un sintetico ma significativo: “Ci lavoriamo”.

Secondo la sindaca, la presenza della Nave Amerigo Vespucci a New York rappresenta un’importante occasione per consolidare i rapporti tra le due città.

“L’occasione che ci ha dato Amerigo Vespucci, partendo da Genova e creando questo collegamento con New York, dimostra come due città di porto che condividono la stessa anima possano sviluppare nuove attività insieme.”

Il ruolo della Nave Amerigo Vespucci

In conclusione, Silvia Salis ha definito la Nave Amerigo Vespucci un “fiero ambasciatore dell’Italia nel mondo”, ringraziando il Ministero della Difesa e Difesa Servizi per aver reso possibile l’iniziativa.

La missione americana rappresenta un tassello della strategia con cui Genova punta a rafforzare la propria presenza internazionale, valorizzando il legame con gli italiani all’estero e promuovendo la città come destinazione per investimenti, turismo e sviluppo economico.