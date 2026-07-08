Vertice NATO, Meloni: “Più investimenti nella difesa, ma i soldi restino in Italia”

Più investimenti nella difesa, ma con un principio chiaro: le risorse destinate al settore devono generare occupazione, ricerca e sviluppo in Italia. È questo uno dei messaggi principali lanciati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara, nel corso della conferenza stampa conclusiva.

La premier ha sottolineato come il summit si sia svolto in un contesto internazionale particolarmente delicato, caratterizzato da un rapido deterioramento dello scenario della sicurezza globale.

“È stato un vertice breve ma intenso – ha affermato – in un momento in cui lo scenario internazionale cambia con estrema rapidità. L’obiettivo resta quello di rafforzare l’Alleanza Atlantica, rendendola sempre più solida e capace di affrontare le sfide del nostro tempo.”

“Gli investimenti nella difesa devono creare lavoro in Italia”

Uno dei temi centrali affrontati da Meloni riguarda l’aumento degli investimenti nella difesa.

“La nostra posizione è molto chiara: se investiamo in difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca e nei nostri territori. Significa più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più innovazione e più sviluppo. Non intendiamo firmare assegni all’estero.”

La presidente del Consiglio ha ribadito che ogni scelta del Governo continuerà ad avere come riferimento prioritario la tutela dell’interesse nazionale.

Italia protagonista nella NATO

Meloni ha inoltre rivendicato il ruolo svolto dall’Italia all’interno dell’Alleanza Atlantica, sottolineando che il contributo del nostro Paese non può essere misurato soltanto in termini di spesa militare.

“L’Italia è oggi il Paese della NATO che mette a disposizione il maggior numero di uomini e donne nelle missioni dell’Alleanza.”

Attualmente sono circa 3.000 i militari italiani impegnati nei principali teatri operativi della NATO.

La premier ha inoltre richiamato l’importanza strategica del Mediterraneo allargato, definendolo una priorità per la sicurezza collettiva, confermando anche la disponibilità italiana a contribuire alle eventuali iniziative relative alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento italiano.

Confermato il sostegno all’Ucraina

Nel corso della conferenza stampa, Meloni ha ribadito il pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, ricordando anche il colloquio bilaterale avuto con il presidente Volodymyr Zelensky a margine del vertice.

“L’Italia conferma il proprio sostegno convinto a Kiev.”

La presidente del Consiglio ha spiegato che negli ultimi mesi l’impegno italiano si è concentrato soprattutto sulla resilienza energetica e sulla protezione delle infrastrutture critiche, considerate tra gli obiettivi principali degli attacchi russi.

Secondo Meloni, l’assistenza a Kiev dovrà proseguire parallelamente agli sforzi diplomatici per arrivare a una pace “giusta e duratura”, nella quale l’Europa dovrà svolgere un ruolo centrale.

Rispondendo a una domanda sui futuri aiuti militari, la premier ha precisato che il Governo intende proseguire nel sostegno all’Ucraina, spiegando che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sta effettuando le valutazioni necessarie sui prossimi interventi.

Il rapporto con gli Stati Uniti

Meloni è tornata anche sul rapporto con gli Stati Uniti e sulle polemiche degli ultimi giorni relative al presidente Donald Trump.

Pur evitando di entrare nel merito delle recenti dichiarazioni del leader americano, la presidente del Consiglio ha ribadito di non avere alcun ripensamento rispetto alla linea politica seguita dal suo Governo.

“Non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto. Ho investito politicamente sull’unità dell’Occidente per convinzione, non per opportunità. È una strategia che porto avanti da sempre e con tutti gli interlocutori internazionali.”

Con queste dichiarazioni, Meloni ha ribadito la volontà del Governo italiano di continuare a rafforzare il ruolo del Paese all’interno della NATO, mantenendo saldo il legame con gli alleati e ponendo al centro delle scelte strategiche la tutela dell’interesse nazionale e del sistema produttivo italiano.