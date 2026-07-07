Gianni Alemanno aderisce a Futuro Nazionale: “Mi iscriverò al partito di Vannacci”

Gianni Alemanno annuncia il suo ingresso in Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. L’ex sindaco di Roma e già ministro ha spiegato la sua scelta sostenendo che, dopo l’evoluzione politica di Fratelli d’Italia e della Lega, esista oggi uno spazio politico alla destra della coalizione di governo che il movimento di Vannacci sta intercettando.

L’annuncio è arrivato nel corso della trasmissione Start su Sky TG24.

“Mi iscriverò a Futuro Nazionale”

Alemanno ha confermato la volontà di aderire formalmente al partito, precisando di non essere interessato a incarichi interni.

“Mi iscriverò a Futuro Nazionale. Non ho intenzione di chiedere spazio o ruoli, ma voglio contribuire a questo progetto, a farlo crescere e a migliorarlo perché credo che possa rappresentare un’integrazione politica a destra.”

Secondo l’ex ministro, oggi manca una forza politica capace di rappresentare quella parte dell’elettorato.

“La destra vera in Italia manca. Sia la Lega, che cambia idea ogni cinque minuti, sia Fratelli d’Italia, che ha fatto questa conversione al centro, hanno liberato uno spazio veramente enorme.”

“Vannacci occupa lo spazio lasciato libero da Fratelli d’Italia”

Per Alemanno, la crescita politica di Roberto Vannacci è legata proprio al cambiamento di linea di Fratelli d’Italia.

“La novità di Vannacci è duplice. Da una parte il coraggio dimostrato sulla guerra in Ucraina. Dall’altra, la volontà di rompere una serie di luoghi comuni anche sui temi della politica interna e del costume, rispetto ai quali Fratelli d’Italia ha progressivamente piegato la testa.”

L’ex sindaco di Roma ha aggiunto che il partito della premier Giorgia Meloni avrebbe modificato la propria identità politica.

“All’inizio Fratelli d’Italia parlava di essere sovranista e conservatore. Oggi si definisce liberale e conservatore. Ha compiuto una scelta centrista che apre inevitabilmente uno spazio alla sua destra, ed è proprio quello spazio che Vannacci sta occupando.”

Le critiche sulla guerra in Ucraina

Tra le motivazioni dell’adesione a Futuro Nazionale, Alemanno ha indicato anche la posizione del movimento sul conflitto in Ucraina.

Secondo l’ex ministro, “la guerra in Ucraina è stato il grande problema dell’Europa in questi anni” e sarebbe stata “fondamentalmente indotta anche dagli Stati Uniti”.

Pur ribadendo che “nessuno vuole abbandonare l’Ucraina a Putin”, Alemanno ha sostenuto la necessità di “una logica di pace e di disimpegno da questa guerra”, ritenendola una condizione essenziale per costruire “un’Europa diversa”.

Con l’annuncio dell’adesione di Alemanno, Futuro Nazionale continua così a rafforzare la propria presenza nel panorama politico della destra italiana, in una fase di crescente dibattito sugli equilibri all’interno del centrodestra.