Ponte dell’Immacolata, a Fiumicino prime partenze: Repubblica Dominicana tra le mete più gettonate

E’ una giornata, all’aeroporto di Fiumicino, contraddistinta dalle prime partenze per il ponte dell’Immacolata, avanguardia di quelle che caratterizzeranno le festivita’ di Natale e Capodanno.

Al terminal 1, sempre piu’ rinnovato, e al terminal 3, tra scrupolosi controlli sia agli ingressi che ai varchi di sicurezza per il Green pass, si avvicendano in particolare coppie di giovani ma anche famiglie con bambini, oltre a passeggeri che, approfittando di questi giorni, rientrano alle destinazioni di origine in Italia.

Tra le mete preferite in particolare il Portogallo, la Spagna e la Grecia, ma anche alcune destinazioni piu’ lontane come la Repubblica Dominicana e Dubai.