Dal 26 maggio al 2 giugno, le migliori pizzerie della Spagna 2025 saranno impegnate nella seconda edizione del Pizza Week Spain Edition.

50 Top Pizza, la prima e più influente guida mondiale del settore, presenta le 31 migliori pizzerie indipendenti della Spagna che parteciperanno all’edizione speciale spagnola del Pizza Week, realizzato in collaborazione con Mammafiore.

In occasione della presentazione della guida 50 Top Pizza Europa 2025, che si terrà a Madrid il 4 giugno, lo scorso 9 maggio a Lugano è stata lanciata la Road to Madrid, che prevede il Pizza Week Switzerland Edition 2025, dal 19 al 25 maggio, e il Pizza Week Spain Edition 2025, dal 26 maggio al 2 giugno.

Le 31 pizzerie indipendenti selezionate, insieme alle 8 catene artigianali presenti in Spagna, organizzeranno una ricca serie di appuntamenti di grande spessore in tutto il Paese, con al centro il movimento della pizza: 45 indirizzi totali, da Barcellona a Madrid, passando per Malaga e Siviglia, saranno i protagonisti di una settimana ricca di eventi, coinvolgendo maestri pizzaioli e chef, prodotti e produttori, all’insegna della qualità e della voglia di fare rete. Un evento senza precedenti per questo meraviglioso paese.

Il programma completo è stato presentato a Madrid, presso il Circolo Popolare, del gruppo Big Mamma.

“Una selezione speciale, per la Spagna – sottolineano i curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – per celebrare un movimento che continua a crescere, anno dopo anno. Ringraziamo l’azienda Mammafiore, partner dell’iniziativa che, come tutti i nostri partner, consente ai nostri ispettori di prendere le decisioni in piena autonomia”.