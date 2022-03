Piano per Roma, un miliardo di euro per scuole e strade

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, spiega alla stampa estera il suo piano per la Capitale: “Un miliardo di euro per strade e scuole” ha subito annunciato.

“Abbiamo lanciato la manifestazione di interesse per l’accordo sulla manutenzione dei marciapiedi. Contiamo da qui a tre anni, ovvero prima del Giubileo, di mettere in campo 500 milioni per la manutenzione delle strade della città”.

“Come commissario per il Giubileo poi dovro’ varare un piano” ha proseguito, sottolineando che il Comune sta “lavorando con la Banca europea per gli investimenti per mettere 500 milioni per la manutenzione e l’efficientamento delle scuole. Complessivamente, dunque, un miliardo per strade e scuole”.

E’ certamente un piano ambizioso, “il piu’ grande intervento di manutenzione della storia degli ultimi decenni, partirà quest’estate”, ha fatto sapere il primo cittadino di Roma.