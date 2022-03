Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Chaney Jones: pillole di gossip

Love affair, star vestite di scotch, pitoni giocosi, fiocchi rosa. Le celebrities si sono scatenate, fra ritorni di fiamma e look audaci. L’importante è stupire, e i like volano

Telenovela De Martinez. Ritorno di fiamma, complicità fra ex, o semplice amicizia? Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati insieme in montagna. I genitori di Santiago, in questo buen retiro sembra proprio che abbiano riacquistato una certa complicità. Sguardi, dolcezza, serenità, lasciano ben sperare. Attenzione però, in vacanza sono presenti parenti e amici, e anche lo staff al seguito, fra parrucchieri e truccatori.

Cecilia, Jeremias, Ignazio Moser, fanno compagnia a Belenita, ma si tratta di uno shooting per il marchio a cui fanno pubblicità. E intanto sui social Belen sfoggia un topless da urlo. Frangetta sbarazzina, cerchi dorati alle orecchie, mani a coprire strategicamente il lato a. Una chicca per i fans.

Stupire. Elisabetta Canalis in uno stupendo giardino si fa ritrarre mentre gioca con un pitone. Avvinghiata al serpente, ammicca con lo sguardo ai suoi numerosi followers. Intrepida Ely a cui piace giocare con gli animali esotici. Anche Kim Kardashian è decisa a meravigliare il pubblico. In pedana di una sfilata di un noto brand, si presenta vestita di solo scotch. Un adesivo giallo, ma rigorosamente griffato, la avvolge da capo a piedi. Per un effetto fetish a tutto colpo d’occhio. Rihanna invece si presenta in mutande, negligé super trasparente e pancione a vista, è in attesa del bebè, alla sfilata di Dior. Sempre bellissima e radiosa, come una neo mamma.

In love. Kanye West, rapper e produttore discografico statunitense, noto al grande pubblico per essere stato sposato con Kim Kardashian dal 2014 al 2022, ha una nuova relazione amorosa. La sua neo fiamma si chiama Chaney Jones, è mora, formosa e somigliantissima alla ex moglie Kim.

Fiocco Rosa. In casa Rossi è sbarcata la cicogna. E’ nata Giulietta, figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, modella e influencer nota anche per la straordinaria somiglianza con la Brooke Shields di Laguna Blu.