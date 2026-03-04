Philip Morris International accelera sulla strategia smoke-free e sceglie l’Italia per il lancio di BONDS by IQOS, nuovo dispositivo per il riscaldamento elettronico del tabacco. L’annuncio è arrivato il 3 marzo 2026 a Milano da Philip Morris Italia, affiliata italiana del gruppo.

Il nuovo prodotto si inserisce nel portafoglio di alternative senza combustione, rivolte esclusivamente a fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a utilizzare sigarette o altri prodotti contenenti nicotina. A livello globale, l’azienda ha investito oltre 16 miliardi di dollari per sviluppare, validare scientificamente e commercializzare soluzioni smoke-free, oggi disponibili in 106 mercati.

La visione al 2035: “sigarette oggetti da museo”

“La nostra visione è chiara: a livello globale stiamo lavorando per rendere le sigarette un oggetto da museo nel più breve tempo possibile; in Italia, con un quadro normativo stabile e il supporto della società, potremmo raggiungere questo obiettivo già nel 2035.” – ha dichiarato Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, che ha aggiunto – “Stiamo facendo progressi significativi in questa direzione, considerando che oltre il 50% dei nostri ricavi netti in Italia deriva già dai prodotti senza combustione.”

In Italia sono circa 13 milioni gli adulti che utilizzano prodotti a base di nicotina; oltre 4,5 milioni hanno già scelto alternative senza combustione. Restano tuttavia milioni di fumatori esclusivi di sigarette, la cui eventuale transizione rappresenta, secondo l’azienda, la principale sfida da qui al 2035.

Le esigenze dei fumatori adulti e il nuovo dispositivo

“Le esigenze dei nostri consumatori adulti restano la nostra stella polare, e questi numeri dimostrano chiaramente che esiste un forte interesse verso le alternative per sostituire le sigarette, ma anche che è necessario compiere un ulteriore passo per andare incontro alle preferenze dei fumatori adulti più resistenti al cambiamento.” – ha dichiarato Daniela Della Monica, Head of Smoke-Free Products Category di Philip Morris Italia.

È in questo contesto che nasce BONDS by IQOS, dispositivo progettato per abbattere le barriere di accesso in termini di gusto, ritualità di utilizzo e prezzo, ampliando la scelta a disposizione dei fumatori adulti.

“BONDS by IQOS è progettato per soddisfare le esigenze dei fumatori meno propensi a modificare le proprie abitudini. Sappiamo che i fumatori adulti e gli utilizzatori di nicotina hanno preferenze diverse. Per questo abbiamo sviluppato un ampio portafoglio multicategoria di prodotti alternativi senza combustione, che presentano tecnologie, modalità d’uso e fasce di prezzo differenti. Con BONDS by IQOS aggiungiamo un tassello importante a questo mosaico, avvicinandoci ancora di più ai nostri consumatori.” – ha aggiunto Daniela Della Monica.

I numeri globali dello smoke-free

Al 31 dicembre 2025, nel mondo gli utilizzatori dei prodotti senza combustione di Philip Morris superavano i 43 milioni. Sono 27 i mercati in cui oltre il 50% del fatturato netto dell’azienda deriva da prodotti smoke-free.

L’azienda ricorda che i prodotti senza fumo non sono privi di rischi e contengono nicotina, sostanza che crea dipendenza, e sono destinati esclusivamente a un pubblico adulto.