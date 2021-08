Per gli italiani nel mondo ingresso gratuito anche nei musei trentini

Ingresso gratuito anche nei musei trentini per gli italiani all’estero regolarmente iscritti all’AIRE. Arriva una risposta positiva all’interrogazione sollevata dall’Associazione Trentini nel Mondo a fine giugno, in merito alla possibilità per gli italiani residenti all’estero di accedere gratuitamente ai musei trentini.

“Con il decreto ministeriale del 15 gennaio 2021, il Ministero consentiva agli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE di poter visitare gratuitamente la rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici nazionali per i prossimi 3 anni”, spiega l’Associazione Trentini nel Mondo sul proprio sito ufficiale: si tratta infatti di un’iniziativa “che non si poteva applicare automaticamente alla rete museale trentina, che fa capo alla Provincia Autonoma di Trento e non allo Stato – continua l’ente -. Con una lettera inviata il 23 giugno l’Associazione Trentini nel Mondo aveva posto all’attenzione della politica trentina la particolare situazione. In fase di discussione dell’assestamento di bilancio la Giunta ha approvato l’emendamento che garantirà l’accesso gratuito anche ai musei provinciali per gli italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE”.