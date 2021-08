SARDEGNA | La nave scuola Amerigo Vespucci all’Asinara

Della nave scuola italiana Amerigo Vespucci, orgoglio nazionale, scrive oggi La Nuova Sardegna.

“Martedì sera i più attenti l’hanno vista sfilare nel golfo dell’Asinara al largo di Stintino. E ieri mattina l’elegante e prestigiosa nave scuola della Marina Militare Italiana – che inizialmente era data come diretta nella baia di Capo Caccia – ha invece raggiunto le acque davanti al Parco nazionale dell’Asinara dove (secondo le ultime informazioni) resterà per qualche giorno”.

“La presenza non è sfuggita ai tanti visitatori dell’Asinara che hanno scrutato il veliero che ha festeggiato i suoi 90 anni di mare – prosegue il quotidiano – La nave scuola Vespucci fu varata, infatti, nei cantieri di Castellamare di Stabia a Napoli il 22 febbraio del 1931. Orgoglio della Marina militare e ambasciatrice dell’Italia nel mondo, è attualmente impegnata nella campagna di istruzione 2021 con a bordo gli allievi dell’Accademia navale di Livorno. Per la Vespucci si tratta di un ritorno in Sardegna in poco tempo, visto che a metà luglio ha fatto tappa alla Maddalena”.