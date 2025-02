Il Parmigiano Reggiano protagonista alla 45ma edizione della Bit – Borsa Internazionale del Turismo. Il Consorzio ha annunciato i dati positivi 2024 dei visitatori nei caseifici del comprensorio, che sono stati oltre 180.000, in aumento del 5,9% sul 2023.

Di questi, 49.000 visitatori (+9,9% sul 2023), di cui la metà provenienti dall’estero, hanno prenotato la visita tramite il portale dedicato sul sito del Consorzio.

Il turismo enogastronomico si riconferma un vero e proprio pilastro valoriale per il Parmigiano Reggiano, che vede nell’esperienza diretta della visita in caseificio e in magazzino il metodo più efficace per spiegare le distintività e i valori della Dop, dalla lavorazione artigianale al legame con il territorio e con la tradizione.

Proprio per questo motivo il Consorzio ha deciso di partecipare per la prima volta alla fiera milanese, un’occasione per condurre attività informative e incontri con gli operatori e i visitatori, con l’obiettivo di promuovere le visite guidate in caseificio, con uno spazio istituzionale in cui sono presenti i rappresentanti di 12 caseifici turistici.

A questi numeri contribuisce anche Caseifici Aperti, la manifestazione promossa dal Consorzio che due volte all’anno offre a tutti la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione della Dop, i cui due appuntamenti del 2024 hanno registrato oltre 22.000 partecipanti.

Lo scopo è quello di contribuire a generare una relazione con i turisti che transitano nel territorio e che possa continuare anche dopo la visita, offrendo la possibilità di acquistare e ricevere il Parmigiano Reggiano direttamente a casa attraverso gli e-commerce proprietari di ciascun caseificio e il portale shop.parmigianoreggiano.com.

L’edizione di primavera è prevista per sabato 12 e domenica 13 aprile. Il Consorzio sarà inoltre presente per la prima volta a f.re.e 2025 (19-23 febbraio), la più importante fiera trade tedesca del turismo, a Monaco di Baviera.

Un appuntamento particolarmente importante, considerato che la Germania si riconferma il terzo mercato estero per il Parmigiano Reggiano, con un sell-in che ha segnato un aumento del +13% rispetto al 2023 (pari a oltre 10.000 tonnellate).

Il Paese è inoltre il primo mercato per gli arrivi turistici nel comprensorio.