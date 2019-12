Parla l’idraulico più sexy d’Italia: “Le signore rimangono basite dalla mia bellezza”

Sebastiano Iorio è considerato l’idraulico più sexy d’Italia. Ospite in tanti programmi televisivi, è intervenuto a Radio Cusano Campus.

Le diatribe con Raffaello Tonon: “Mi sono autoproclamato idraulico più sexy d’Italia poiché come secondo lavoro faccio anche il fotomodello e quindi posso permettermi di sentirmi sexy: sono molto vanitoso, ho cura della mia persona ma faccio anche un lavoro che molti ragazzi, soprattutto quelli belli che aspirano anche a diventare modelli, non fanno!”.

“Recentemente sono stato ospite di Federica Panicucci all’interno della sua trasmissione Mattino Cinque e Raffaello Tonon mi ha preso di mira dicendo che non sono affatto sexy: quando mi sono sentito urlare quelle accuse non mi sono offeso, le parole di Tonon lasciano il tempo che trovano, non l’ho presa come un’offesa e sono fiero di essere come sono, un bel ragazzo che fa l’idraulico e il fotomodello come secondo lavoro, avendo io stesso molta considerazione del mio aspetto fisico”.

Il lavoro da idraulico: “Quando le signore mi vedono entrare nelle loro case perché hanno bisogno dell’idraulico rimangono basite dalla mia bellezza e poi si incuriosiscono sempre di più: qualcuna di loro trova la scusa per rimanere sola con me, altre mi offrono il caffè e solo una volta è capitato che mi venisse offerto anche altro… Questa cosa è capitata solo una volta, non si mischia sesso col lavoro, lo so! Mi è stato offerto anche di partecipare a un film porno ma non ho accettato, è troppo anche per me! Spero presto che riusciate a vedermi all’interno della Casa del Grande Fratello o in qualche altro reality show al quale parteciperei di corsa: nella Casa del GF sarebbe molto utile per tutti convivere con un idraulico, se si rompe qualche tubo ci penso io”.