Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente MAIE, annuncia un importante passo avanti per i cittadini italiani residenti all’estero: la possibilità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) direttamente nel proprio comune di origine, durante la permanenza in Italia.
“Si tratta – sottolinea – di una soluzione concreta che semplifica la vita a milioni di italiani nel mondo“.
“Grazie all’importante contributo del MAIE, oggi chi rientra in Italia per far visita ai propri cari o per sbrigare pratiche amministrative potrà ottenere la CIE in modo più rapido ed efficiente, senza dover attendere tempi spesso lunghi legati alle procedure consolari”.
La misura rappresenta un primo, significativo risultato nell’ambito di un impegno più ampio volto a migliorare i servizi per gli italiani all’estero.
Questa iniziativa si inserisce nel solco dell’azione politica del MAIE, orientata a fornire soluzioni pratiche e non semplici promesse, rafforzando il legame tra l’Italia e le sue comunità nel mondo.
“Il nostro obiettivo – evidenzia il Vicepresidente Odoguardi in conclusione – è essere al fianco degli italiani, ogni giorno, ovunque si trovino”.