Nuova sede Consolare a Tenerife, Billi (Lega): “Un successo per la comunità italiana”

“Annunciata l’apertura di una nuova Agenzia Consolare a Tenerife” – dichiara l’on. Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa – “durante un partecipatissimo incontro svoltosi ad Arona con la Comunità italiana locale e Stefano Sannino, Ambasciatore italiano in Spagna, Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri, Luigi Vignali, Direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina, Silvio Pellizzolo e Carlos De Blasio, Consoli Onorari a Tenerife e Gran Canaria”.

“In controtendenza rispetto alla chiusura dei tanti consolati italiani nel mondo dovuta ai precedenti Governi di sinistra” spiega l’on. Billi “era da tempo che non si apriva una sede consolare in Europa. Complimenti all’Ambasciata, alla Farnesina ed al precedente Governo – conclude – in cui la Lega ha lavorato per ottenere questo importante risultato”.