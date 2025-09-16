La navigazione di Nave Vespucci continua.
Dopo aver toccato durante il tour mondiale 2023-2025 cinque continenti, 33 paesi, 53 porti, e coperto 49.500 miglia nautiche, il veliero fiore all’occhiello della Marina militare italiana, la “Nave più bella del mondo” come la definì nel 1962 la portaerei americana USS Independence, riprenderà presto il mare.
Il 2026 sarà l’anno del Nord America con il “Tour Mondiale Amerigo Vespucci Nord America 2026” che continuerà così a unire la tradizionale attività di addestramento e di Naval Diplomacy della Nave Scuola della Marina Militare con la promozione delle eccellenze del Made in Italy, attraverso il Villaggio Italia.
Vespucci, attualmente nell’Arsenale della Marina Militare di La Spezia, la prossima estate raggiungerà le principali città del Nord America e a New York sarà realizzata un’edizione speciale del Villaggio Italia, in versione “expo”.