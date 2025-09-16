Gli Stati Uniti hanno proposto al governo della Repubblica Dominicana di presentare un candidato per la carica di direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). Lo ha riferito Rebeca Marquez, direttrice dell’Ufficio per gli affari internazionali in materia di narcotici e applicazione della legge (INL) degli Stati Uniti.

Questa decisione si basa sulla “solida esperienza con l’UNODC e sulle pratiche consolidate in materia di controllo delle droghe e di lotta alla criminalità”, ha affermato Marquez.

Per il presidente dominicano Luis Abinader, questa decisione è “un grande riconoscimento” e sarà la “prima volta che il Paese dirigerà l’istituzione”.

Abinader ha sostenuto che la proposta degli Stati Uniti e’ importante perche’ consentira’ di “allertare sulla situazione di Haiti”, dove esistono “molti problemi di traffico di droga derivanti dalla situazione di sicurezza” che attraversa il Paese confinante con la Repubblica Dominicana.

“Questo contribuirà notevolmente ad attirare l’attenzione sulla questione di Haiti”, ha affermato Abinader nel suo consueto incontro del lunedi’ con i media al Palazzo Nazionale.