Una nave cisterna carica di petrolio colombiano e diretta verso Cuba è stata intercettata dalle autorità statunitensi nel Mar dei Caraibi, in un’operazione che ha suscitato nuove tensioni sul fronte delle sanzioni e dell’embargo imposto da Stati Uniti d’America contro l’isola.

Secondo un’inchiesta del quotidiano colombiano El Tiempo, ripresa da diversi media internazionali, la petroliera “Ocean Mariner”, battente bandiera liberiana, sarebbe stata fermata dopo aver cercato di deviare la propria rotta verso acque cubane con un carico di greggio partito da un porto vicino a Barranquilla.

Intercettazione nel Mar dei Caraibi

Le autorità statunitensi, probabilmente tramite la Guardia Costiera, avrebbero identificato movimenti irregolari della nave e respinto ogni tentativo di avvicinamento alle acque cubane, inserendola nel contesto delle restrizioni energetiche vigenti sull’isola.

Petro: “Nessuna irregolarità, è stato un affare privato”

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha confermato che il tanker è salpato da un porto colombiano con petrolio caricato da una società privata, e ha negato qualsiasi illecito da parte dello Stato o di entità pubbliche. Su X (ex Twitter) ha sottolineato:

“Non c’è alcuna irregolarità colombiana, né pubblica né privata.”

Petro ha aggiunto che il carico era destinato ufficialmente alla Repubblica Dominicana, ma la traiettoria successiva avrebbe portato il tanker verso un avvicinamento a Cuba, scatenando l’intervento statunitense.

Contesto di crisi energetica a Cuba

L’episodio si inserisce in un momento di forte crisi energetica per Cuba, dove la scarsità di carburante è stata accentuata dalla riduzione delle forniture tradizionali, in particolare da Venezuela.

Le autorità statunitensi non hanno rilasciato commenti ufficiali sul caso specifico, ma l’intercettazione della “Ocean Mariner” è già oggetto di dibattito tra esperti di diritto marittimo, geopolitica e relazioni commerciali nel Mar dei Caraibi.

