Il leader di Italia Viva Matteo Renzi interviene sul risultato del primo turno delle elezioni amministrative e attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di voler rivendicare successi elettorali nonostante una presenza quasi assente in campagna elettorale.

Nella sua Enews, Renzi traccia un bilancio politico delle comunali parlando di un sostanziale equilibrio tra centrodestra e centrosinistra.

“Il primo turno delle amministrative ha visto il centrodestra mantenere Venezia, che era la partita più importante”, scrive l’ex premier. “Cambiano segno Pistoia e Avellino, che vanno al centrosinistra, e Reggio Calabria, ora in mano al centrodestra. Numericamente il risultato dunque è un pareggio, per ora, in attesa dei ballottaggi”.

Secondo Renzi, il centrosinistra potrebbe però rafforzarsi ulteriormente nel secondo turno: “Tra quindici giorni è ragionevole immaginare che il centrosinistra avrà più eletti del centrodestra e più eletti della volta scorsa”.

Il leader di Italia Viva sottolinea comunque il peso politico della conferma del centrodestra a Venezia, dopo gli anni dell’amministrazione guidata da Luigi Brugnaro.

Nel mirino di Renzi finisce soprattutto la strategia comunicativa della premier. “Giorgia Meloni ha deciso di mettere il cappello sul risultato con la stessa determinazione con cui si era tenuta fuori dalla campagna elettorale”, scrive.

Secondo Renzi, la presidente del Consiglio avrebbe scelto di rivendicare il successo veneziano solo dopo il voto, pur essendo rimasta defilata durante la campagna.

“Ha spiegato che ha vinto lei, riempiendo i social dei suoi messaggi dopo che era stata in silenzio e per la prima volta aveva snobbato una campagna elettorale”, attacca il leader di Italia Viva.

L’ex premier ironizza anche sulla comunicazione di Palazzo Chigi: “Quando Meloni fa campagna elettorale e perde, si trattava solo di un referendum e non di un dato politico. Quando invece non fa campagna e il neo sindaco di Venezia, Venturini, ottiene un risultato strabiliante con la sua lista, il merito diventa della Meloni. Tutto chiaro?”.

Renzi conclude comunque con un riconoscimento personale al nuovo sindaco veneziano Venturini, definendo “strabiliante” il risultato ottenuto dalla sua lista civica.

Le amministrative continuano così ad alimentare il confronto politico nazionale, con centrodestra e opposizioni già proiettati verso i ballottaggi e le future sfide elettorali.