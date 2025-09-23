Al debutto in dieci boutique Gucci dal 25 settembre al 12 ottobre (Milano, Beverly Hills, New York, Londra, Parigi, Pechino, Seoul, Shanghai, Singapore e Tokyo) la collezione La Famiglia pensata dallo stilista Demna Gvasalia, direttore artistico della maison.

“Un album di famiglia sui generis svelato alla vigilia della Fashion week milanese” scrive La Provincia pavese.

“C’è L’Archetipo, un baule monogrammato che richiama le origini artigiane della maison con la valigeria, quelle di Guccio Gucci. Poi c’è Incazzata, la dame in cappottino rosso che strizza l’occhio agli anni ’60. E poi l’immancabile Influencer, Miss Aperitivo.

La ‘Cattiva’, aggressive in un completo total leather. E molto altro che fa da specchio a frammenti di società. In una parola Gucciness. Proprio per trasmettere la Gucciness di Gucci, Demna ha creato una serie di personaggi che fanno parte de ‘La Famiglia’, ognuno con la propria personalità e il proprio atteggiamento”.