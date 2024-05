Si addita l’allenatore Stefano Pioli come responsabile della stagione deludente del Milan. La realtà è molto più complessa di quanto si possa immaginare. Pioli ha delle colpe gravissime. Per esempio, non sa leggere certe partite. Gli esempi sono rappresentati dai derby. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha capito i punti deboli del Milan e Pioli non ha trovato le contromisure. Il risultato si è visto: il Milan ha continuato a commettere gli stessi errori e ha perso gli ultimi sei derby. Nell’ultimo, si è visto sbattere in faccia il 20° scudetto dell’Inter, in casa sua. Errare è umano ma perseverare è diabolico.

Anche l’atteggiamento del tecnico parmigiano non va. Basta pensare agli alibi che cerca nelle conferenze dopo le partite finite con risultati deludenti. Ricordiamo ciò che ha detto dopo il derby di andata, quello che è stato perso per 5 a 1: “Nei primi quattro minuti abbiamo tenuto palla solo noi”. Una dichiarazione del genere ha fatto ridere tanti. Eppure, Pioli non dovrebbe cercare alibi, perché non ne ha.

Il Milan ha speso ben cento milioni di euro per comprare i giocatori con l’avallo di Pioli. Anzi, il tecnico è stato preponderante nelle scelte della società, la quale non è immune da colpe.

Nella stagione precedente, la stagione 2022-2023, è stato mandato via Paolo Maldini perché è stato ritenuto una delle cause di una stagione al di sotto delle aspettative (anche per il caso di Charles De Ketelaare) e si è deciso di salvare Pioli.

Quando andrà via anche Pioli, cosa accadrà? Come si dice, il rischio è che “finiti i parafulmini, il palazzo brucerà”.

Nella stagione 2022-2023, il “parafulmine” è stato Maldini e si è salvato Pioli. In questa stagione, il “parafulmine” sarà Pioli stesso. Quando non siederà più sulla panchina rossonera, nella prossima stagione, se il Milan dovesse andare male di nuovo, il patron Gerry Cardinale potrebbe decidere di modificare l’assetto societario e qualche dirigente potrebbe essere rimosso o potrebbe accadere qualcosa di più radicale.

Una squadra non vincente rischia di provocare delle perdite gravi anche a livello economico. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Di certo, chi (come me) tifa Milan merita rispetto da questa società.