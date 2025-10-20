Il ministero della Cultura investirà quasi 20 milioni di euro nel triennio 2025-27 per sostenere 64 progetti dedicati alla promozione all’estero della Cultura e della lingua italiana.

Il decreto – scrive Libero – firmato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, delinea un piano strategico di diplomazia culturale: dal sito archeologico di Elaiussa Sebaste in Turchia alla mostra sul Tarantismo di Ernesto de Martino, dalle ricerche subacquee in Egitto alla diffusione internazionale della teoria del restauro di Cesare Brandi, tradotta in arabo e inglese.

Tra le iniziative, il progetto “Rinascimento Marchigiano”, dedicato al restauro del patrimonio culturale colpito dal terremoto del 2016, sarà presentato all’estero con un evento itinerante di forte impatto emotivo in Cina, Germania e Spagna, per raccontare al pubblico internazionale il valore del recupero e della rinascita attraverso l’arte.