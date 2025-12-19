Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it, annuncia un peggioramento del tempo nella settimana natalizia, causato dall’arrivo di un ciclone dalla Groenlandia.

Dopo una fase ancora stabile nelle prossime ore, con nebbie diffuse al Centro-Nord e qualche piovasco tra Toscana, Umbria e Liguria, dalla serata di venerdì una perturbazione nordafricana porterà forti piogge su Sicilia e Calabria, in estensione tra sabato e domenica anche a Salento e Metaponto.

Domenica 21, giorno del Solstizio d’Inverno, il maltempo raggiungerà Nord-Ovest e Sardegna, con neve sulle Alpi occidentali oltre i 1.200 metri.

La fase più intensa inizierà però da lunedì 22 dicembre, con il ciclone groenlandese sul Mediterraneo: piogge sulla fascia occidentale e tempo più asciutto su quella orientale.

Tra martedì e la Vigilia di Natale le precipitazioni saranno diffuse soprattutto al Centro-Nord, mentre a Natale sono attese piogge più intermittenti e un deciso calo delle temperature, con neve sulle Alpi dai 700 metri e sull’Appennino oltre i 1.000 metri. Un Natale bianco, almeno in montagna.