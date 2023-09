METEO | L’estate italiana continua: in arrivo tanto sole, temperature oltre i 30 gradi

Sole prevalente quasi ovunque sull’Italia, nel fine settimana. In particolare da domenica gli spazi di sereno saranno sempre maggiori

L’estate italiana continua. Dopo i temporali dei giorni scorsi, da sabato 2 settembre l’anticiclone africano sarà sempre più il protagonista del tempo sul nostro Paese. Sole prevalente quasi ovunque sull’Italia, nel fine settimana. In particolare da domenica gli spazi di sereno saranno sempre maggiori.

Temperature tipicamente estive: previsti 30-32°C al Centro-Sud e quasi 30°C al Nord. Nel dettaglio, le temperature dei prossimi giorni saliranno tranquillamente sopra i 30°C su gran parte delle regioni, toccheranno picchi di 34-35°C in Toscana e sul Lazio come ad esempio a Firenze e Roma e qualche grado in più sulle zone interne delle Isole Maggiori.

Di notte e al primo mattino invece raramente le temperature andranno sopra i 20°C, se non su alcune regioni.

L’anticiclone, denominato Bacco, secondo gli esperti del meteo non sarà rovente come quello di Nerone o di Caronte. Si spera.