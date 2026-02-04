Il maltempo continua a interessare gran parte dell’Italia, con piogge persistenti soprattutto sul versante tirrenico e al Sud e nevicate su Alpi e Appennino. È quanto emerge dalle previsioni diffuse da iLMeteo.it e illustrate da Lorenzo Tedici, responsabile media del portale meteorologico.

Nelle prossime ore sono attesi rovesci e temporali fuori stagione su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre le precipitazioni risulteranno più deboli e intermittenti sulle restanti regioni. La neve cadrà sulle Alpi oltre i 700 metri, sull’Appennino tosco-emiliano sopra i 900-1200 metri, su quello centrale oltre i 1300-1500 metri, su quello meridionale tra i 1400 e i 1800 metri e sui rilievi della Sardegna.

Le temperature sono in aumento su tutto il Paese a causa dei venti di Scirocco, che soffieranno con intensità fino a burrasca. Non si escludono raffiche di burrasca forte sulla Puglia meridionale e sui settori ionici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. I mari risulteranno agitati o molto agitati, in particolare l’Adriatico meridionale e lo Ionio.

Una breve tregua è attesa nella giornata di giovedì, con condizioni più asciutte su gran parte del territorio. Tuttavia, da venerdì è previsto un nuovo peggioramento: inizialmente con nevicate sulle Alpi e piogge anche al Nord, poi, da sabato, con precipitazioni intense dirette nuovamente verso le regioni tirreniche e il Sud.

Secondo le stime, entro domenica sera sulla Calabria occidentale potrebbero cadere oltre 250 millimetri di pioggia, un quantitativo pari a quello che normalmente si registra in oltre due mesi. La tendenza per il weekend indica infatti l’arrivo di un nuovo vortice ciclonico diretto verso il Sud, con rischio di criticità idrogeologiche.