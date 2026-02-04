Il MAIE guarda avanti e rilancia il proprio impegno a fianco delle comunità italiane nel mondo. Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, annuncia l’avvio dei lavori per il prossimo tour MAIE in Nord America, che prenderà il via a partire da marzo 2026.

“Lo avevamo comunicato nelle scorse settimane – afferma Odoguardi – e oggi siamo entrati nella fase in cui si comincia a programmare concretamente il futuro. Lo facciamo insieme a tutti i coordinatori MAIE e a quegli italiani all’estero che hanno voglia di impegnarsi al nostro fianco, per far sentire forte la loro voce e per ottenere una rappresentanza maggiore e sempre più autorevole a Roma”.

Un percorso che affonda le radici nella storia e nell’identità del Movimento: “Il MAIE nasce dall’associazionismo di volontariato cattolico – prosegue – e conosce bene il valore della cultura, delle tradizioni e del senso di appartenenza. È per questo che il nostro primo impegno è sempre stato quello di difendere i diritti degli italiani all’estero e diffondere italianità, rafforzando il legame tra l’Italia e i suoi cittadini nel mondo”.

Il tour toccherà le principali circoscrizioni consolari di Stati Uniti e Canada e sarà caratterizzato da incontri, momenti di confronto e iniziative all’insegna dell’identità tricolore e dell’orgoglio italiano.

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli – spiega Odoguardi – poi saremo pronti a partire. Saranno missioni fortemente identitarie, costruite sull’ascolto e sulla partecipazione”.

Le tappe nordamericane rappresenteranno anche l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto dal MAIE in Parlamento e per rilanciare l’impegno culturale e politico del Movimento verso le comunità italiane all’estero.

“Il nostro obiettivo è chiaro – conclude Odoguardi – dare voce, dignità e futuro agli italiani nel mondo. Perché l’Italia non finisce ai suoi confini geografici: vive ogni giorno nelle comunità che continuano a crederci, a difenderla e a rappresentarla con orgoglio”.