L’Italia si prepara a vivere un weekend dal sapore decisamente estivo. La fase stabile e molto calda proseguirà infatti fino a domenica, con temperature ben oltre le medie stagionali.

A confermarlo è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it: “La fase stabile e pure molto calda proseguirà fino al fine settimana con temperature dai connotati più estivi che non tanto da primavera”.

Alla base di questa anomalia c’è un potente anticiclone subtropicale che dominerà la scena tra venerdì e sabato. Si tratta di una vera e propria “cupola” atmosferica che protegge il Mediterraneo dalle perturbazioni, favorendo cieli sereni e temperature elevate.

Questo sistema, a differenza dell’anticiclone delle Azzorre, ha origine in aree più calde vicine al Sahara e porta con sé masse d’aria decisamente più roventi. Inoltre, il fenomeno della subsidenza — cioè la compressione dell’aria verso il basso — contribuisce a riscaldare ulteriormente l’atmosfera e a mantenere il cielo sgombro da nuvole.

Il risultato saranno giornate soleggiate e temperature tipiche di fine giugno. Il picco è atteso domenica, quando città come Roma e Firenze potranno raggiungere i 27°C, mentre in Sardegna si sfioreranno i 30°C anche a causa dei venti caldi di Scirocco.

Temporali in arrivo: ecco dove colpiranno

Questo scenario stabile, però, è destinato a cambiare rapidamente. Già dalla serata di domenica si apriranno le prime “crepe” nell’alta pressione, con l’arrivo di aria più fresca e instabile in quota, collegata a un ciclone posizionato sul Nord Europa.

Il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e quella calda e umida accumulata nei giorni precedenti darà origine a condizioni ideali per lo sviluppo di temporali anche intensi.

Le prime aree coinvolte saranno Liguria, Piemonte e Lombardia, dove sono attesi rovesci localmente forti. Questo rappresenterà solo l’inizio di un peggioramento più diffuso, previsto nei primi giorni della prossima settimana.

Dopo il primo assaggio d’estate, dunque, la primavera tornerà a farsi sentire con un cambio di scenario rapido e deciso.