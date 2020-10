Media sondaggi Termometro Politico: Fdi sorpassa il M5S, si riduce la distanza fra Lega e PD

Ormai alle spalle anche i ballottaggi dell’ultima tornata amministrativa, si riduce ancora lo scarto fra la Lega, che resta comunque primo partito nelle intenzioni di voto, e il Partito Democratico. Mentre la forza politica di Matteo Salvini si attesta al 24,5% senza evidenziare un trend coerente fra i diversi istituti presenti questa settimana, la formazione di Nicola Zingaretti viene accreditata al 21% e mette d’accordo tutti nel mostrare una crescita rispetto alle rispettive precedenti rilevazioni. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

La media settimanale segna anche il sorpasso di Fratelli d’Italia, che raggiunge il 15,9%, sul Movimento 5 Stelle, in flessione secondo cinque dei sei istituti e che non va oltre il 15,4%. La forza politica fondata da Beppe Grillo resta terzo partito solitario nel sondaggio realizzato da Ixé, mentre è appaiato al partito di Giorgia Meloni nella rilevazione pubblicata dall’istituto di Antonio Noto. A seguire, nella coalizione di centrodestra, Forza Italia si attesta in media al 6,5%.

Nell’area di governo, Italia Viva di Matteo Renzi presenta un dato medio del 3,2% con valori che variano da un minimo del 2% (Ixè) a un massimo del 4,3% (Emg). Leggermente sotto la soglia del 3%, invece, Azione di Carlo Calenda (2,9%) e l’ultima forza della maggioranza parlamentare, Sinistra/Leu del Ministro della Salute Roberto Speranza, la quale non supera il 2,8%.