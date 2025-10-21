Negli ultimi quindici anni la scena gastronomica italiana a Berlino ha vissuto una profonda trasformazione: non più una cucina “standardizzata” pensata per tutti, ma una proposta sempre più autentica, legata alle specifiche identità regionali.

Oggi chi apre un ristorante italiano nella capitale tedesca non vuole più rappresentare genericamente “l’Italia”, ma la propria terra d’origine — che sia una regione, una città o un piccolo paese.

È in questo contesto che nasce la True Italian Pasta Week, giunta quest’anno alla sua settima edizione, in programma dal 23 al 29 ottobre 2025.

L’iniziativa, organizzata dalla rete True Italian, coinvolgerà 43 ristoranti italiani di Berlino, ognuno con un menù dedicato alla pasta e alle sue interpretazioni regionali.

La formula è semplice e invitante: due piatti di pasta a scelta — di cui sempre uno vegetariano o vegano — accompagnati da un calice di vino e da un digestivo alla crema di pistacchio.

Dopo Berlino, la manifestazione approderà per la prima volta a Monaco di Baviera, dal 6 al 12 novembre 2025, per portare anche lì il viaggio nel gusto della pasta italiana.

La True Italian Pasta Week è più di un evento gastronomico: è una vera e propria mappa della cucina italiana contemporanea a Berlino, un itinerario che racconta la ricchezza e la diversità delle nostre regioni attraverso il piatto simbolo della tradizione nazionale.