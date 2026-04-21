Costa Rica, a San José un evento per scoprire le università italiane

Si svolge oggi a San José un importante appuntamento dedicato alla promozione del sistema universitario italiano. L’iniziativa, rivolta a studenti, laureati e a tutti coloro interessati a proseguire gli studi all’estero, è organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Costa Rica e da Uni-Italia nell’ambito della Fiera delle Opportunità di Studio e Borse all’Estero 2026.

La conferenza si tiene presso l’Accademia Diplomatica Max Peralta e rappresenta un’occasione di orientamento per conoscere da vicino le opportunità offerte dall’Italia nel campo dell’istruzione superiore.

Sistema universitario italiano e accesso agli studi

Durante l’incontro sarà presentata una panoramica completa del sistema accademico italiano, con informazioni sui corsi di laurea, i requisiti di accesso e le modalità di iscrizione. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle borse di studio e ai programmi di mobilità internazionale, strumenti fondamentali per attrarre studenti stranieri e favorire lo scambio culturale.

L’obiettivo è quello di fornire indicazioni chiare e concrete a chi desidera intraprendere un percorso di studi in Italia, valorizzando la qualità dell’offerta formativa e le opportunità di crescita professionale.

Stand informativo e orientamento per gli studenti

Parallelamente alla conferenza, l’Ambasciata d’Italia sarà presente con uno stand informativo oggi e domani presso il Centro Nazionale della Cultura (CENAC). Qui studenti e interessati potranno ricevere supporto diretto su corsi universitari, borse di studio e procedure di iscrizione.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di promozione del Made in Italy culturale e formativo, rafforzando i legami tra Italia e Costa Rica e incentivando la mobilità internazionale degli studenti.