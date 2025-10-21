Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato i sovrani del Belgio, re Filippo e la regina Mathilde, alla miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, luogo simbolo della memoria comune tra Italia e Belgio.

Proprio qui, l’8 agosto 1956, si consumò la tragedia mineraria che costò la vita a 262 lavoratori, di cui 136 italiani.

“È con profonda commozione che visito questo luogo, simbolo del sacrificio e della dignità dei lavoratori. La tragedia dell’8 agosto 1956, che sconvolse 262 famiglie – di cui 136 italiane – ha assunto un altissimo valore simbolico”.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto nel libro degli ospiti del Memoriale del Bois du Cazier, durante la visita insieme ai reali del Belgio.

“Dal 2001 – prosegue il Capo dello Stato – la ricorrenza è stata proclamata Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, affinché nel ricordo di quanto accaduto a Marcinelle si possa onorare la memoria di tutti gli italiani caduti sul lavoro all’estero. Con sentimenti di speranza e sincera gratitudine, rendo omaggio a coloro che persero la vita, nella consapevolezza che la memoria di eventi come questo rafforza la costruzione di una società più giusta e attenta ai valori fondamentali che uniscono i popoli europei”.