M5S | Staff Di Maio: “Da Giornale e Foglio false ricostruzioni”

“Quanto riportato oggi in un articolo su Il Giornale a firma Augusto Minzolini e in un altro articolo de Il Foglio, a doppia firma Canettieri e Valentini, circa un presunto sfogo del ministro Di Maio sulla difficoltà di preparare le liste nel M5S davanti all’ipotesi di un voto anticipato è totalmente falso”. Lo si legge in una nota dello staff del ministro degli Esteri.

“Le frasi attribuite al ministro non sono mai state pronunciate. Il ministro Di Maio in nessuna riunione, né conversazione, ha mai lasciato intendere che il M5S sia allo sbando, così come non ha mai dichiarato: ‘Nella fase in cui siamo anche fare le liste diventerebbe complicato’. Preghiamo la stampa di verificare sempre e con massima attenzione, soprattutto in un momento così delicato, l’attendibilità di eventuali ricostruzioni dal fine evidentemente strumentale”.