Luminarie e mercatini di Natale a Roma

Luminarie e mercatini natalizi, eventi teatrali e presentazione di libri. L’atmosfera si accende nella capitale. Tante proposte per rendere indimenticabile l’ultimo week end di novembre. Le luci di Natale illuminano le strade di Roma con il loro brillare e i loro colori sfavillanti, per una shopping experience dedicata ai regali più sfiziosi da scegliere per amici e parenti.

I romani partono con entusiasmo, fra villaggi delle emozioni, case di Papà Natale e mercatini vari. Una piccola mappa con le idee più simpatiche. Cinecittà World diventa un originale Villaggio di Natale con molti stands da visitare. Si può passeggiare fra il mercato dei dolciumi, dove cercare tutte le leccornie più squisite a tema natalizio da assaporare. Oppure si può fare un giro nella caratteristica casa di Babbo Natale, tutta addobbata a festa, nella sua fabbrica, o seguire il suggestivo e affascinante Percorso delle Luminarie.

A disposizione del pubblico presente vi saranno 4 originali attrazioni: Pattiniamo, Scivolone, Kamikice e Palle di Neve. Non solo mercatini o villaggi natalizi. Durante questo week end sono previsti anche spettacoli all’aperto a Tor Bella Monaca, con la rassegna Teatri in cammino. Al Parco di via Statilia sabato 27 novembre verrà rappresentato Condominium e domenica 28 I Persiani di Eschilo. Domenica 28 si terranno altri happenings. Il Villaggio delle Emozioni aprirà nel X municipio, in via Pascucci, 63, per raccogliere fondi per l’associazione Il Mago di Oz Onlus. La madrina sarà l’attrice Giulia Bevilacqua. I bimbi saranno accolti da Babbo Natale e dall’Elfo Postino, potranno scrivere una colorata lettera a Papà Natale e entrare nell’isola delle favole.

Per chi ama fare un tuffo nella romanità più verace, l’appuntamento è la mattina alle 11,30, con l’Evento Anna Fendi a Villa Laetitia, a Lungotevere delle Armi, 22. Avrà luogo un brunch domenicale con cocktail di benvenuto con Prosecco Valdobbiadene “Lamè”-Selezione Vini Anna Fendi, dove verrà presentato il nuovo libro di Elena Bonelli, l’ambasciatrice della canzone romana nel mondo, dal titolo La canzone romana. L’attrice sarà protagonista anche il 5 dicembre, alle ore 18, presso il teatro Ghione, con lo spettacolo Roma io ti racconto e ti canto. Si tratta di un recital sulla storia di Roma Capitale raccontata dalle melodie capitoline.