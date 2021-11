Investire 10.000 euro: come ottenere grande successo da una cifra così?

Curiosi su come investire 10 mila euro per farli diventare molti di più a breve o medio termine? Siamo qui per spiegarvelo

Investire 10000 euro può fare eccome la differenza se scegliamo il modo giusto in cui indirizzare il nostro sforzo economico, tutto sta appunto nello scegliere bene come fare per correre il minor rischio a fronte del massimo beneficio possibile.

Si tratta di una questione ovviamente molto stimolante alla quale abbiamo deciso di interessarci dopo esserci imbattuti in questa guida oggettivamente ben scritta ed articolata che vi suggeriamo di approfondire non appena terminato di leggere questo articolo.

Curiosi su come investire 10 mila euro per farli diventare molti di più a breve o medio termine? Siamo qui per spiegarvelo.

Dove investire 10.000 euro

Cominciamo con il dire che mantenere una qualsiasi cifra depositata in banca non sia un modo ideale per “trattarla”, questo perché al di là del beneficio che implica in termini di sicurezza il deposito su conto corrente ha la “pecca” di non generare particolari interessi capaci di far crescere il nostro patrimonio in modo convincente.

Come fare quindi per trasformare i nostri fondi in un modo utile a generare un utile? Poniamo di avere la possibilità di investire 10000 euro, come si fa a farli crescere così da arricchirci più o meno passivamente?

Avere la possibilità di investire 10000 euro significa avere a disposizione una cifra capace di aprirci le porte a diverse opzioni per farla fruttare sia in tempi brevi quanto a medio termine: una cifra che forse non risulta adeguata per grandi investimenti come quello sul mattone, ma che si presenta invece perfetta per altre operazioni più rapide e snelle che ci mettono anche nella posizione di diversificare le nostre scelte per rendere ancora più raggiungibile l’obbiettivo di farla crescere.

Come si fa? Le possibilità sono fondamentalmente tre, questo tenendo appunto in considerazione che una strada non esclude l’altra quando il nostro stile di investimento non vuole prescindere dalla diversificazione.

Quali sono i principali modi per investire una cifra del genere?

Investire 10000 euro in borsa: ovvero acquistare titoli che ci possano permettere un utile al momento della loro rivendita

Investire 10000 euro in trading online: ovvero sfruttare i prodotti finanziari proposti dai migliori broker per speculazioni rapide e semplici

Investire 10000 euro in modo diverso: ovvero scegliere di acquistare beni capaci di portarci un guadagno al momento della loro rivendita

Scopriamo ciascun metodo con un approfondimento specifico.

Come investire 10000 euro in borsa

Naturalmente la prima possibilità per investire 10000 euro è quella offerta dalla Borsa Valori, una risorsa che possiamo sfruttare per andare incontro a speculazioni a medio e lungo termine che ci permettano di ottenere un utile attraverso la rivendita dei titoli acquistati quando il loro valore di mercato cresce o attraverso i dividendi che vengono regolarmente riconosciuti a tutti gli azionisti.

Investire in borsa è fattibile non solo per i trader professionisti, ma anche per i piccoli risparmiatori che decidono di cimentarcisi sfruttando i servizi proposti principalmente da due referenti:

Agenzie di trading: organizzazioni che prendono in carico il nostro capitale di investimento per farlo gestire da broker professionisti che indirizzano gli acquisti verso i titoli maggiormente capaci a portare i propri frutti in tempi medio/brevi.

Banche: cioè utilizzare i dipartimenti interni agli istituti di credito bancario designati ad investire i fondi messi a disposizione dei propri correntisti con l’obbiettivo di farli crescere nel tempo.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa tipologia di investimento?

Vantaggi nell’investire in borsa

Quali sono i maggiori benefici intrinsechi nell’investire 10.000 euro in borsa?

Utili generati dalla rivendita: cioè i margini di guadagno, spesso anche molto consistenti, che si possono avere rivendendo i titoli acquistati ad un prezzo molto superiore a quello pagato per averli.

Utili generati dai dividendi: non tutti i titoli danno diritto a dividendi, ma, quando disponibili, le cedole staccate a ciascun azionista permettono un guadagno passivo anche molto interessante.

Svantaggi nell’investire in borsa

Allo stesso modo investire 10000 euro in borsa ha anche alcuni svantaggi:

Entità della cifra: per quanto € 10.000,00 siano sicuramente una cifra interessante, non sempre risultano sufficienti all’acquisto di uno stock di titoli cospicuo, tanto più quando l’intenzione è quella di comprare titoli importanti che hanno un mercato più sicuro.

Controllo dell’investimento: soprattutto i piccoli investitori, come abbiamo visto, necessitano dell’intermediazione di entità quali agenzie di trading o banche, il che ovviamente toglie il controllo diretto sul proprio investimento.

Come investire 10 mila euro nel trading online