L’INTERVISTA | Santo Domingo, il presidente del Comites Paolo Dussich: “Oggi l’Ambasciata d’Italia è una casa di vetro”

Nel 2004 Paolo Dussich comincia la sua vita pubblica. Partecipa alle elezioni per il Comites con la lista della LICA, le vince e l’allora Ambasciatore Sfara lo nomina Cavaliere. Il 29 di novembre di quello stesso anno, designato dal Ministro Tremaglia, succede, come Delegato Nazionale del CTIM, a Italo Bianchi e a Franco Gussio.

“E’ vero che mi sono dato da fare per la comunità, ma è anche vero che ci sono persone che si sono impegnate anche più di me. Io lo faccio per passione – si schermisce – Tra il lavoro, la mia missione, il mio incarico di Presidente del Comites, l’assistenzialismo nella comunità italiana, il mio tempo libero è molto limitato”.

Tuttavia segue sempre con grandissimo attaccamento la sua squadra del cuore, il suo Padova. “Lo faccio fin da quando ero un bambino. Andavo con un amico di famiglia a vedere le partite e da lì nacque l’amore per la squadra della mia città”.

L’attuale Comites porta ancora il nome di “Comites di Panama” in quanto era stato creato nel momento in cui la nostra Ambasciata di Santo Domingo era chiusa e tutto era affidato alla rappresentanza italiana del paese centroamericano. Con le prossime elezioni per il rinnovo dell’organismo, che avrebbero dovuto aver luogo quest’anno ma che, invece, sono state rinviate al 2021, Santo Domingo tornerà ad averne uno proprio. Per ora perdura una evidente difficoltà di operazione dovuta alla distanza dei due Paesi.

Afferma Dussich: “E’ facile immaginare cosa voglia dire gestire un Comites in concomitanza con uno Stato che dista due ore e mezza di aereo, con un’ora di differenza di fuso orario, con realtà diverse… Io l’ho sempre definito un matrimonio non consumato, perché non è il massimo della gestibilità. Anzi, direi proprio che è impossibile”.

Fortunatamente, dopo il dietrofront del Governo, che ha giustamente restituito agli italiani della Repubblica Dominicana la loro Ambasciata, i problemi generati dalla sciagurata scelta di conglobare Santo Domingo a Panama, stanno diventando un brutto ricordo.

E la nostra rappresentanza nella capitale dominicana ha anche recentemente traslocato i suoi uffici in una sede più moderna, più efficiente e più affidabile rispetto a quella nel vecchio stabile della Calle Rodriguez Objio.