L’INTERVISTA | Reset MAIE in Brasile, Luciana Laspro: “Presto importanti novità”

La coordinatrice nazionale del MAIE Brasile: “Cominciamo da zero per continuare a crescere, questo sarà il proposito del MAIE Brasile, per garantire alla comunità italiana residente in terra brasiliana l’importanza che merita”

Luciana Laspro, coordinatrice nazionale del MAIE in Brasile, candidata al Senato alle ultime elezioni Politiche. Qual è la situazione attuale, come procede il Movimento in terra brasiliana?

In crescita totale, come si dice qui, “de vento em popa”. E’ partito il reset del MAIE Brasile. Dobbiamo rinnovare tutto, quando dico rinnovare non é necessariamente la persona, ma sì il modo di agire di ognuno di noi. Cominciamo da zero per continuare a crescere, questo sarà il proposito del MAIE Brasile, per garantire alla comunità italiana residente in terra brasiliana l’importanza che merita.

Raccontaci le ultime iniziative messe in campo e quelle sul tavolo per il futuro…

Stiamo lavorando tanto e a breve pubblicheremo le novità con le nostre buone iniziative. Continuiamo a lavorare per difendere i diritti degli italiani all’estero, per garantire loro servizi consolari efficienti in tempi dignitosi, per promuovere la cultura italiana.

Qual è la fotografia attuale della comunità italiana in Brasile? Quali sono le principali richieste dei connazionali, quali le loro difficoltà?

Qui da sempre il tema principale è quello che riguarda i servizi consolari, quindi il rinnovo del passaporto e la lista di attesa per quanto riguarda la richiesta di cittadinanza italiana. In Brasile è in crescita e il numero di persone che chiedono il riconoscimento della cittadinanza è molto aumentato. In alcuni casi i nostri discendenti sono costretti ad attendere oltre dieci anni e questo non è accettabile.

Nel mondo sono tante le comunità italiane che lamentano servizi consolari non degni di un Paese civile quale l’Italia si vanta di essere. Ma allora anche in Brasile è così…

Sì, anche in Brasile. Tutto dipende del governo, che deve garantire risorse adeguate alla rete consolare; ma dipende anche del singolo funzionario consolare, che può fare il proprio lavoro al meglio, rispettando i nostri connazionali. Noi del MAIE Brasile abbiamo tante idee che proviamo a mettere in pratica per migliorare i servizi consolari e aspettiamo di essere ascoltati dalle autorità. Dobbiamo essere un ponte, siamo pronti ad aiutare con i rapporti tra autorità e comunità.