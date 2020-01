L’INTERVISTA | Michele Cerchiara dalla Repubblica Dominicana: “A Boca Chica ho realizzato il mio sogno” [VIDEO]

Lo Sporting Club é ormai una vera istituzione. Eccellente cucina italiana, é stato premiato dalla Camera di Commercio per la qualitá del cibo e del servizio. E’ lo stesso Michele a curare gli ingredienti dei piatti che propone ai suoi ospiti. La mattina presto fa la spesa al mercato “per avere sempre le cose piú fresche”.

Negli ultimi anni la folta comunitá italiana della localitá turística dominicana é cambiata parecchio, “in senso positivo – spiega Michele Cerchiara – Ci sono le famiglie, cioé coloro che come me lavorano, hanno la loro attivitá, fanno una vita normale, poi alla sera vanno a cena…”, ma anche i “singles”, che vengono qui per le avventure, fanno le ore piccole, gli piace andare in discoteca, bere un po’ di piú e, a volte, iniziano a conoscere persone che farebbero meglio a non frequentare”.

Prova ne sono alcuni casi di assassinio che recentemente hanno visto protagonisti loro malgrado un paio di connazionali.

SFOGLIA ONLINE L’ULTIMO NUMERO DI AZZURRO CARIBE