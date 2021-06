L’INTERVISTA | Elezioni Comites, Curelli (MAIE) a ItaliaChiamaItalia: “Lavoriamo a una lista costruita dal basso”

Claudio Curelli è il coordinatore nazionale del MAIE in Cile, ma è anche presidente del Comites locale. Negli ultimi sei anni ha guidato il Comitato, svolgendo al meglio la sua funzione e riuscendo ad ottenere anche importanti contributi per portare avanti progetti molto interessanti. Ora guarda al futuro, alle prossime elezioni Comites previste per dicembre. E sulla scelta del governo di tenere fuori dall’esecutivo gli italiani all’estero commenta: “Un grave errore, a cui spero in futuro si possa rimediare”

“Come MAIE siamo molto attivi in Cile; il Movimento è presente su tutto il territorio nazionale, non solo nella capitale, ma anche in tutte le province del Paese, lungo ben 4mila chilometri”. Lo dichiara a ItaliaChiamaItalia.it Claudio Curelli, coordinatore nazionale del MAIE in Cile, che aggiunge: “Abbiamo organizzato diversi incontri, anche con il Sen. Ricardo Merlo e l’On. Mario Borghese, presidente e vicepresidente MAIE. Grazie alle nuove tecnologie, ne organizzeremo altri in forma virtuale nelle prossime settimane, per costruire dal basso una lista che possa candidarsi alle prossime elezioni Comites”.

Curelli è anche presidente del Comites. Negli ultimi sei anni ha guidato il Comitato, svolgendo al meglio la sua funzione e riuscendo ad ottenere anche importanti contributi per portare avanti progetti molto interessanti. Come quello denominato “Bussola”, per favorire l’integrazione di quegli italiani che per un motivo o per un altro hanno deciso di trasferirsi in terra cilena. E poi la web-radio che è stata chiamata “Perché”, in onda ormai da cinque anni: interviste, opinioni, fatti. Una radio “parlata” al 90%: trasmette 24 ore su 24, poca musica, tanta italianità. Molti i temi trattati, da affrontare con gli esperti dei diversi settori. Dunque cultura, emigrazione, imprenditoria, turismo e tanto altro ancora.

Dopo la sua prima esperienza da presidente Comites, Curelli è convinto che potenziando un po’ i Comitati, dando loro maggiori poteri, la funzione dei Comitati potrebbe essere migliorata, a tutto beneficio dei connazionali. Anche se “la presenza di un organo istituzionale ed elettivo, che rappresenta l’anello di congiunzione tra la comunità italiana e la sede diplomatico-consolare, già da sola basta per fare in modo che le autorità consolari abbiano nei confronti degli italiani, soprattutto di quelli più fragili e bisognosi, un atteggiamento diverso”.