L’INTERVISTA | Causin (Europeisti): “Governo senza Conte? Allora meglio il voto”

Sul Mes. “Se ci fosse la necessità sarebbe da prendere, non sono ideologico su questo tema. Finchè abbiamo la possibilità di utilizzare scostamenti di bilancio usiamo quelli, se poi dovessimo avere necessità del Mes si prende e si usa”.

La delegazione Europeisti-MAIE-Centro Democratico al Colle per le consultazioni con il presidente Mattarella. Il Sen. Andrea Causin, il più alto di tutti, è insieme ai senatori Ricardo Merlo e Gregorio De Falco

Su Forza Italia. “Non sono deluso da FI. Mi rendo conto che si trovi in imbarazzo in una condizione in cui il centrodestra è diventato destra-destra. In tempi diversi, con un Paese diverso, FI sarebbe stata protagonista in un’operazione di governo di salvezza nazionale, oggi non riesce a farlo perché è marginale in una coalizione dominata da Lega e FDI. Anche mezza Lega è nella situazione di FI, c’è la parte legata a Giorgetti che è governista e riconosce il ruolo dell’Europa e non ha paura di dirlo. Con Berlusconi ho parlato tre giorni prima di assumere questa decisione, quando prendo la decisione non torno indietro. Ci siamo confrontati, ma quando uno assume una decisione poi non può rinegoziarla”.

Su Renzi. “Le cose che fa sono esattamente l’opposto di quelle che dice. Penso che non lo capisca neanche più il PD”.