Voto italiani all’estero, il centrodestra propone di ridurre le circoscrizioni elettorali
Nuova proposta di modifica per il sistema elettorale della Circoscrizione Estero. La maggioranza di centrodestra presenterà alla Camera un emendamento alla riforma della legge elettorale che prevede una significativa riduzione del numero delle circoscrizioni riservate agli italiani residenti all’estero.
L’emendamento, sottoscritto dai deputati Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia), Simona Bordonali (Lega), Paolo Emilio Russo (Forza Italia) e Saverio Romano (Noi Moderati), modifica la legge n. 459 del 27 dicembre 2001, che disciplina l’elezione dei parlamentari nella Circoscrizione Estero.
Come cambierebbe la Camera
Attualmente, per l’elezione dei deputati, gli italiani all’estero sono suddivisi in quattro circoscrizioni:
- Europa (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia);
- America Meridionale;
- America Settentrionale e Centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Con la proposta del centrodestra, le circoscrizioni della Camera diventerebbero soltanto due:
- Europa (comprensiva dei territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia);
- Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Un’unica circoscrizione per il Senato
La modifica sarebbe ancora più incisiva per Palazzo Madama.
Per l’elezione dei senatori, infatti, verrebbero eliminate le attuali quattro ripartizioni territoriali e istituita una sola circoscrizione denominata “Estero”, nella quale confluiranno tutti gli elettori italiani residenti fuori dai confini nazionali.
La riforma del voto all’estero entra nel vivo
L’emendamento sarà depositato in Aula alla Camera entro il termine fissato per la presentazione delle proposte di modifica alla riforma elettorale.
La revisione delle circoscrizioni rappresenta uno dei temi più delicati del dibattito sulla riforma del voto degli italiani all’estero, già al centro di un ampio confronto politico che coinvolge Parlamento, Governo, Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), Comites e rappresentanti delle comunità italiane nel mondo.
Negli ultimi giorni numerosi esponenti degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero hanno espresso preoccupazione per alcune delle modifiche allo studio, chiedendo che ogni intervento garantisca il pieno esercizio del diritto di voto e un’adeguata rappresentanza delle collettività italiane residenti oltre confine.
L’emendamento del centrodestra aggiunge ora un ulteriore elemento di discussione su una riforma destinata ad avere un impatto diretto sulla rappresentanza parlamentare degli oltre sei milioni di cittadini italiani iscritti all’AIRE.