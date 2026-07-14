Billi in Irlanda: “Gli italiani all’estero sono un ponte tra memoria, cultura e amicizia”

Le comunità italiane all’estero rappresentano un patrimonio di relazioni, cultura e memoria capace di rafforzare i legami tra l’Italia e i Paesi che le ospitano. È questo il messaggio lanciato dall’onorevole Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Camera dei Deputati, intervenuto all’evento internazionale svoltosi domenica 12 luglio a Cashel, in Irlanda.

L’iniziativa, promossa dalla Cashel Chamber of Commerce in collaborazione con l’associazione Irlandiani, ha riunito rappresentanti delle istituzioni italiane e irlandesi, amministratori locali, associazioni, imprese e membri della comunità italiana residente nell’isola.

Il ricordo della tragedia dell’Arandora Star

Tra i momenti più significativi della manifestazione, ospitata nella suggestiva cornice della Rock of Cashel, la presentazione del libro di Francesco Morelli dedicato alla tragedia dell’Arandora Star, il piroscafo britannico affondato nel 1940 durante la Seconda guerra mondiale, nel quale persero la vita centinaia di civili italiani internati.

«È stato un grande piacere partecipare a un’iniziativa di alto valore culturale e istituzionale che ha rafforzato l’amicizia tra Italia e Irlanda», ha dichiarato Billi.

Il parlamentare ha sottolineato l’importanza della memoria storica.

«Conservare la memoria significa commemorare le vittime, ricordare quella drammatica pagina della storia dell’emigrazione italiana e trasmetterla alle nuove generazioni, affinché tragedie simili non si ripetano mai più».

Musica e istituzioni per rafforzare il legame tra Italia e Irlanda

Billi ha rivolto un ringraziamento anche al soprano Concetta Pepere, protagonista dell’esecuzione degli inni nazionali italiano e irlandese e del concerto tenutosi nella Cattedrale di Cashel.

Nel suo intervento il presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo ha espresso gratitudine agli organizzatori e alle autorità che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, tra cui la Cashel Chamber of Commerce, Francesco Dominoni e il team di Irlandiani, l’ambasciatore d’Italia in Irlanda Nicola Faganello, il console onorario d’Italia a Cork Maria Gabriella Caponi, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Michela Linda Magrì, le autorità irlandesi, l’Associazione Nazionale Carabinieri Estero e la sezione ANC Irlanda.

Il legame con la provincia di Frosinone

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla delegazione arrivata dalla provincia di Frosinone, composta da amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Billi ha ricordato come proprio dalla Ciociaria, a partire dagli anni Sessanta, siano emigrati in Irlanda migliaia di italiani che hanno contribuito alla crescita di una comunità oggi numerosa e ben radicata nel Paese.

«Proprio dalla provincia di Frosinone, dagli anni Sessanta a oggi, sono partiti moltissimi italiani che hanno contribuito a costruire in Irlanda una comunità numerosa, forte e profondamente radicata».

“Le comunità italiane all’estero sono un ponte tra i popoli”

In conclusione, il presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo ha ribadito il valore delle collettività italiane residenti oltre confine.

«Eventi come questo dimostrano come le comunità italiane all’estero siano un ponte vivo di memoria, cultura, amicizia e nuove opportunità di collaborazione tra i nostri Paesi».

Un messaggio che sottolinea il ruolo delle comunità italiane nel mondo come protagoniste della promozione della cultura italiana, del dialogo internazionale e delle relazioni istituzionali ed economiche tra l’Italia e i Paesi di accoglienza.