È stata inaugurata la prima fase di Blu Terrenas, uno dei più importanti e ambiziosi progetti turistici e residenziali mai realizzati nella penisola di Samaná. Una cerimonia che ha segnato un momento storico non solo per Las Terrenas, ma per l’intera Repubblica Dominicana, aprendo una nuova stagione di sviluppo economico, turistico e infrastrutturale.

L’iniziativa rappresenta molto più di un grande investimento immobiliare: è la dimostrazione concreta di come gli italiani all’estero possano essere protagonisti della diplomazia economica, creando ponti tra l’Italia e i Paesi che li ospitano e contribuendo, attraverso l’impresa, allo sviluppo dei territori, alla crescita delle economie locali e al rafforzamento delle relazioni internazionali.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e istituzionali, tra cui il Viceministro del Turismo della Repubblica Dominicana, Roberto Henriquez, l’ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Sergio Maffettone, il senatore della provincia di Samaná Pedro Catrain, il sindaco di Las Terrenas Eduardo Esteban, il senatore di Monte Plata e il Direttore delle operazioni frontelize della RD, Erodis Diaz.

E poi il CFO dell’impresa, Annie Fiorentino, il direttore del marketing e vendita Oscar De Castro, Richard lafond – membro del consiglio del fondo di investimento, Humberto Pezzotti – direttore del Dep di Architettura, oltre a rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle istituzioni e della comunità locale.

SVILUPPO INNOVATIVO

Blu Terrenas introduce un modello di sviluppo innovativo, nel quale turismo, qualità urbanistica, sostenibilità e servizi pubblici convivono in un’unica visione strategica. Il progetto prevede infatti strutture ricettive e residenziali integrate con spazi pubblici e opere destinate a migliorare la vita della comunità locale.

Tra queste figurano una nuova stazione dei Vigili del Fuoco e una scuola di formazione turistica, infrastrutture che contribuiranno a rafforzare i servizi del territorio e a offrire nuove opportunità professionali ai giovani della provincia di Samaná.

Secondo le stime illustrate durante la cerimonia, Blu Terrenas genererà circa 3.000 posti di lavoro tra la fase di costruzione e quella di gestione delle attività alberghiere, commerciali e turistiche, rappresentando uno dei più importanti motori di crescita economica dell’intera regione.

Il progetto comprende inoltre la futura realizzazione dell’Almare Beach Resort Curio Collection by Hilton, destinato ad arricchire ulteriormente l’offerta turistica internazionale della Repubblica Dominicana e a consolidare Las Terrenas tra le destinazioni di maggiore prestigio dei Caraibi.

Alla guida di Blu Terrenas c’è l’architetto Vincenzo Odoguardi, CEO del progetto e consigliere per il Nord America, il Centro America e i Caraibi del sottosegretario agli Affari Esteri con delega agli Italiani nel Mondo, Massimo Dell’Utri.

DA VISIONE IMPRENDITORIALE IN PROGETTO

È stato proprio Odoguardi a credere con determinazione in questo investimento, trasformando una visione imprenditoriale in un progetto destinato a incidere profondamente sul futuro della penisola di Samaná.

La sua esperienza testimonia il ruolo sempre più strategico degli italiani nel mondo, capaci di rappresentare il meglio dell’Italia ben oltre i confini nazionali. Attraverso l’impresa, il lavoro e la capacità di innovare, Odoguardi dimostra come il Made in Italy non sia soltanto un marchio di qualità riconosciuto a livello internazionale, ma anche un modello di sviluppo fondato su competenza, affidabilità, visione e responsabilità sociale.

Gli italiani all’estero rappresentano una straordinaria rete di relazioni economiche, istituzionali e culturali. Ogni investimento realizzato con successo da un imprenditore italiano oltreconfine rafforza l’immagine dell’Italia nel mondo, favorisce nuovi rapporti commerciali, crea occasioni di collaborazione tra imprese e istituzioni e contribuisce ad aprire nuove opportunità per il sistema produttivo nazionale.

In questo senso, Vincenzo Odoguardi incarna pienamente lo spirito di quell’Italia che costruisce, investe e crea valore. Un’Italia che non esporta soltanto prodotti e servizi, ma anche competenze, professionalità, cultura d’impresa e capacità di instaurare rapporti di fiducia duraturi con i territori che la accolgono. È questa la forma più concreta di diplomazia economica: quella esercitata quotidianamente dagli imprenditori italiani nel mondo, che diventano ambasciatori del Made in Italy e promotori della crescita condivisa.

LA PRESENZA DELL’AMBASCIATORE MAFFETTONE

La presenza dell’ambasciatore Sergio Maffettone alla cerimonia ha ulteriormente evidenziato il valore istituzionale dell’iniziativa e l’importanza della collaborazione economica tra Italia e Repubblica Dominicana, sempre più orientata a favorire investimenti di qualità e partenariati strategici.

Con Blu Terrenas prende così forma un progetto che supera il tradizionale concetto di villaggio turistico per trasformarsi in un moderno polo di sviluppo territoriale, capace di coniugare turismo internazionale, sostenibilità, innovazione e servizi per la comunità.

Per Las Terrenas si apre una nuova fase della propria storia. Una fase nella quale l’impresa italiana conferma ancora una volta di saper essere un motore di sviluppo, occupazione e crescita, dimostrando come gli italiani all’estero rappresentino una risorsa strategica non soltanto per il Paese in cui vivono, ma anche per l’Italia, della quale continuano a promuovere nel mondo i valori, il saper fare e l’eccellenza.