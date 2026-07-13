Houston, il Comites organizza un evento di networking per studenti, ricercatori e professionisti italiani

Il COMITES di Houston, in collaborazione con il capitolo West South Central di ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation), promuove un nuovo appuntamento dedicato alla comunità accademica e scientifica italiana negli Stati Uniti.

L’iniziativa, in programma giovedì 21 luglio alle ore 18:00 presso il locale Fellini Rice Village di Houston, nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo e la collaborazione tra studenti, ricercatori, professori universitari e professionisti impegnati nella ricerca scientifica e industriale.

L’evento sarà strutturato come una sessione di networking, pensata per creare occasioni di confronto diretto e stimolare la nascita di nuove collaborazioni tra i partecipanti, mettendo in contatto giovani ricercatori e professionisti con maggiore esperienza.

«Che tu sia all’inizio della carriera o un ricercatore affermato, questo è lo spazio giusto per scambiare idee e trovare nuovi partner nella ricerca», sottolinea il COMITES di Houston nella presentazione dell’iniziativa.

L’appuntamento offrirà ai ricercatori più giovani l’opportunità di confrontarsi con colleghi senior, ricevere consigli sul percorso accademico e professionale e approfondire temi legati allo sviluppo della carriera e alla realizzazione di progetti di ricerca condivisi.

Allo stesso tempo, i ricercatori più esperti potranno conoscere nuovi talenti, confrontarsi con idee innovative e ampliare la propria rete di collaborazioni scientifiche.

L’iniziativa conferma l’impegno del COMITES di Houston e di ISSNAF nel rafforzare i rapporti tra i professionisti italiani presenti negli Stati Uniti, valorizzando il capitale umano della comunità italiana all’estero e creando nuove opportunità di crescita professionale e scientifica.