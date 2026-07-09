Ceramica siciliana protagonista a New York: sold out per i laboratori delle Strade della Ceramica

La tradizione artigianale siciliana conquista gli Stati Uniti. Grande successo a New York per “Sicily Lands in Hands”, il progetto che ha portato oltreoceano le eccellenze della ceramica artistica dell’Isola, registrando il tutto esaurito nei laboratori esperienziali organizzati tra Brooklyn e Manhattan.

L’iniziativa, raccontata da Milano Finanza, conferma il crescente interesse del pubblico americano per un turismo che valorizza identità, tradizioni locali, artigianato e piccoli borghi italiani.

La Sicilia in mostra tra Brooklyn e Manhattan

Per tre giorni, gli spazi del Choplet Ceramic Studio Shop & Gallery di Brooklyn e di Eataly Flatiron a Manhattan si sono trasformati in una vera e propria vetrina dedicata alla cultura e all’artigianato siciliano.

I laboratori hanno registrato il sold out, attirando appassionati, turisti e curiosi desiderosi di conoscere da vicino le antiche tecniche della lavorazione della ceramica e le tradizioni artistiche dell’Isola.

Sei città unite per promuovere l’artigianato siciliano

“Sicily Lands in Hands” è un progetto promosso da Migi Press e realizzato grazie alla collaborazione dei Comuni di Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca, sei località che rappresentano alcune delle più importanti realtà italiane della produzione ceramica.

L’iniziativa è stata cofinanziata dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana nell’ambito del programma “Sicilia che piace 2026”, nato per valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e turistico dell’Isola sui mercati internazionali.

Cresce l’interesse degli americani per il turismo esperienziale

Il successo dell’evento va oltre l’aspetto promozionale.

Secondo gli organizzatori, il tutto esaurito registrato nelle due sedi newyorkesi conferma una tendenza sempre più evidente del mercato statunitense: cresce la domanda di esperienze autentiche legate ai territori, ai piccoli borghi, alle tradizioni locali e al saper fare artigiano.

Un modello di turismo che si integra perfettamente con il fenomeno del turismo delle radici, sempre più scelto dagli italiani residenti all’estero e dai loro discendenti, ma anche da un pubblico internazionale interessato a vivere esperienze culturali di qualità.

Nuove opportunità per il Made in Sicily

L’iniziativa apre anche interessanti prospettive commerciali per il comparto della ceramica siciliana, da sempre simbolo dell’eccellenza del Made in Italy.

La risposta positiva del pubblico americano dimostra come l’artigianato artistico possa rappresentare non solo uno straordinario strumento di promozione culturale, ma anche un’importante leva di sviluppo economico e di internazionalizzazione per le imprese e i territori della Sicilia.