La Vespa compie 75 anni, intramontabile simbolo del made in Italy

Intramontabile simbolo del made in Italy. La Vespa compie 75 anni e appare più giovane che mai. Sempre di moda, ha saputo rinnovarsi nel corso del tempo e conquistare un numero sempre maggiore di appassionati.

Nasce ufficialmente nel 23 aprile 1946, giorno in cui viene depositato il brevetto dello scooter più famoso di sempre, prodotto in 19 milioni di esemplari in tutto il mondo. Numeri da capogiro.

Ha segnato gli anni del boom economico, è stata il simbolo della Dolce Vita, ha fatto sognare intere generazioni, ha fatto conoscere l’Italia nel mondo e ancora oggi non smette di stupire. E’ un mito, protagonista assoluta di film, canzoni, dei sogni di intere generazioni.

Nell’immaginario collettivo la Vespa è simbolo di libertà, indipendenza, freschezza.

Per celebrare il 75esimo compleanno a i 19 milioni di esemplari venduti, è una GTS 300 nella serie speciale 75th ed è stata assemblata nello stabilimento di Pontedera, dove Vespa è prodotta ininterrottamente dal 1946. Auguri!