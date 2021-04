Enrico Letta: “In 10 anni 7 governi e 6 premier, la nostra democrazia è malata”

“E' un problema serio. Per di più, solo in questa legislatura abbiamo avuto 200 casi di diserzione dal proprio partito all'interno del Parlamento”

Giuseppe Conte (M5S), Silvio Berlusconi (Fi), Matteo Renzi (Iv), Enrico Letta (Pd), quattro attuali leader di partito che sono anche stati presidenti del Consiglio. Di fronte a questa osservazione del giornalista del quotidiano spagnolo El Pais, il segretario del Pd Enrico Letta risponde: “E’ qualcosa di molto strano, ma è figlio di un’anomalia italiana”.

Secondo Letta “la nostra democrazia è malata. Non è possibile che in 10 anni abbiamo avuto 7 governi e 6 premier. E’ un problema serio. Per di più, solo in questa legislatura abbiamo avuto 200 casi di diserzione dal proprio partito all’interno del Parlamento”. C’è altro da aggiungere?