La tech company italiana Mashfrog Group tra le FT 1000 Europe’s Fastest Growing

Italia Oggi nell’edizione odierna parla del rinnovato successo della la tech company italiana Mashfrog Group, che ha tagliato un nuovo traguardo: “Grazie al tasso medio di crescita registrato tra il 2015 e il 2019, rientra tra le FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies, la classifica delle aziende leader in Europa per velocità di crescita e produttività”,

FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies è la classifica che ogni anno il Financial Times, in collaborazione con Statista, Istituto tedesco di rilevazione statistica, dedica alle aziende europee che hanno registrato il più elevato tasso di crescita in termini di fatturato e non solo.

“Con una crescita media annua del 43% mashfrog Group, già Leader della Crescita 2020, si posiziona 864esima nel ranking europeo realizzato dal Financial Times, “affermandosi come una delle realtà imprenditoriali più innovative del vecchio continente, resilienti e capaci di competere sui mercati internazionali”.