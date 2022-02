LA PROPOSTA | Pizza Pala, pronta in pochi minuti

La Pizza Pala è l’ultima novità lanciata dall’azienda Koch. Fresca surgelata, è una margherita classica, realizzata con pomodoro e mozzarella, dalla forma allungata.

La Pizza Pala viene precotta, in modo da ridurre i tempi di preparazione, per essere pronta in pochi minuti.

Il consiglio dell’azienda Koch sulla cottura di Pizza Pala è di disporre il prodotto ancora surgelato su di una griglia e cuocere in forno preriscaldato a 240°C per 7-8 minuti, fino alla completa fusione della mozzarella.

Negli anni Koch ha sviluppato un vasto assortimento, partendo dalle specialità locali altoatesine, per allargarsi poi a quelle italiane e internazionali, in modo da riuscire a soddisfare le richieste di un bacino di consumatori sempre più ampio ed eterogeneo

La qualità delle materie prime utilizzate e l’assenza di conservanti e additivi sono da sempre il marchio di fabbrica di tutti i prodotti Koch.

Confezione da 320 grammi.

Disponibile nei supermercati nel reparto surgelati