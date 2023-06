LA NOMINA | Italiani all’estero, Alessio Orlando coordinatore MAIE in Florida

Alessio Orlando è il nuovo coordinatore MAIE in Florida, Stati Uniti. A nominarlo Vincenzo Odoguardi, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

Orlando è un giovane manager nel settore immobiliare e della ristorazione. Parla 5 lingue – oltre all’italiano, inglese spagnolo francese e portoghese – ed è a stretto contatto con una parte importante della comunità italiana residente nello stato americano.

Entra nel MAIE “perché è un progetto costruito su misura per noi italiani nel mondo”, spiega egli stesso, che ringrazia il vicepresidente Odoguardi “per la fiducia e per l’opportunità di poter dare il mio contributo alla crescita del network MAIE, in modo tale da essere vicini, come Movimento, al maggior numero di connazionali possibile. Per dare loro aiuto e assistenza in caso di bisogno, per coinvolgerli nelle nostre iniziative culturali, per ascoltare le loro richieste e lavorare per trovare soluzioni possibili”.

“Mi metterò subito al lavoro per allargare ulteriormente la squadra, per parlare del MAIE ai tanti italo-latinoamericani qui presenti, totalmente abbandonata dai partiti tradizionali”, assicura in conclusione il neo coordinatore.

Soddisfatto Odoguardi: “La Florida rappresenta per il MAIE uno stato USA particolarmente importante: è dove Stati Uniti e America Latina si incontrano, dove sono residenti migliaia di latinoamericani (cubani, venezuelani, colombiani, argentini, brasiliani) con cittadinanza italiana. Cittadini italiani a tutti gli effetti, ma che non hanno punti di riferimento tricolori sul territorio, non conoscono e non seguono la politica o l’attualità italiana; forse in Italia non ci sono nemmeno mai stati. Eppure esistono, hanno le proprie necessità, i loro problemi, le loro richieste. Ma nessuno li ascolta. Ecco – conclude il vicepresidente MAIE -, noi vogliamo farlo. Vogliamo prestare loro attenzione come nessuno ha mai fatto prima. Buon lavoro ad Alessio, nell’interesse di tutti gli italiani e italo-discendenti residenti in Florida”.