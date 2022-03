LA MOSTRA | “Il patrimonio delle imprese e degli imprenditori italiani in Argentina”

Fotografie originali delle aziende italiane in Argentina, scene di lavoro quotidiano e immagini pubblicitarie da archivi italiani e argentini

Dal 31 marzo al 2 maggio al Galata Museo del Mare si terrà una nuova mostra legata alle manifestazioni di Smarginando Festival a cura del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

La mostra “Saperi che non si dimenticano: il patrimonio delle imprese e degli imprenditori italiani in Argentina” curata da Francesca Fauri e Donatella Strangio racconta la trasmissione dei saperi legata al patrimonio industriale degli imprenditori migranti e delle grandi aziende italiane che decisero di aprire uno stabilimento in Argentina: dai pastifici alle calzature, alla meccanica.

Il team – scrive Il Secolo XIX – ha raccolto fotografie originali delle aziende italiane in Argentina, scene di lavoro quotidiano e immagini pubblicitarie da archivi italiani e argentini.